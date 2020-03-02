وزير البيئة والشؤون المناخية يطلع على مستجدات مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية

تابع معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية آخر مستجدات مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية وذلك خلال اجتماعه مع المختصين بالوزارة.

حيث تم تقديم عرض مرئي استعرض فيه دور الوزارة الحالي والمستجدات الاخيرة في المشروع وكذلك دور الوزارة من خلال مراحل إعداد المشروع والتي جاءت من خلال تزويد المشروع بكافة المعلومات والبيانات البيئية المتوفرة وكذلك المساهمة في ادخال الجوانب البيئية من خلال الاهداف البيئية الواردة في الاستراتيجية وصياغة البدائل المثلى لكل محافظة.

الجدير بالذكر أن دليل السياسات العمرانية ودليل خطة الادارة البيئية يعتبران أحد أهم مخرجات الإستراتيجية والتي ستساعد الوزارة في اتخاذ القرار في مختلف مجالات العمل البيئي.

كما يأتي دور الوزارة مستقبلا في توفير المعلومات والبيانات البيئية من خلال الانظمة الالكترونية المتاحة وتكاملها مع الجهات الأخرى، حيث ستتوفر هذه البيانات مستقبلاً عبر نظام oman planning information system ليتم الربط بين استخدامات الأراضي والسياسات المتعلقة بتنمية تلك الأراضي بشكل متكامل.

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