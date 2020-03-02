هيئة مجلس البحث العلمي تعتمد البرنامج البحثي حول ظاهرة تكاثر الطحالب الضارة (المد الأحمر)

برئاسة شهاب بن طارق

مناقشة مقترح إنشاء منصة إلكترونية للبيانات المفتوحة التي يجمعها الباحثون في دفع عجلة البحث العلمي والابتكار

عقدت هيئة مجلس البحث العلمي أمس اجتماعها الأول لعام 2020 وذلك بمقر مجلس البحث العلمي في مجمع الابتكار مسقط بالخوض.

ترأس الاجتماع صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان، رئيس مجلس البحث العلمي وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وممثلي عدد من المؤسسات الاكاديمية والخاصة أعضاء الهيئة.

وقد اعتمدت هيئة المجلس الوثيقة النهائية للبرنامج البحثي الاستراتيجي حول ظاهرة تكاثر الطحالب الضارة (المد الأحمر) بالسلطنة ضمن برنامج المنح البحثية الاستراتيجية (الموجهة).

كما ناقش أعضاء الهيئة مقترح إنشاء منصة إلكترونية للبيانات المفتوحة بهدف الاستفادة من البيانات الضخمة التي يجمعها الباحثون في دفع عجلة البحث العلمي والابتكار، وتشجيع المشاريع الإبداعية لدى الباحثين والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.

واستعرضت هيئة المجلس مؤشرات العلوم والتقانة في السلطنة وهي مؤشرات صممت بهدف جمع بيانات أنشطة البحث العلمي والتطوير التجريبي من حيث الإنفاق على هذه الأنشطة وأعداد العاملين في أنشطة البحث والتطوير من باحثين وفنيين وموظفي دعم وفقا لمتطلبات منظمة اليونسكو.

وناقش أعضاء الهيئة أيضاً خلال اجتماعهم عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع منها الموازنة المعتمدة للتمويل لعام 2020.

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