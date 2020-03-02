التقى المكرم الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بسعادة بيمال براساد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النيبالي، والوفد المرافق لهُ، والذي يقوم بزيارة رسمية للسلطنة يلتقي خلالها بعددٍ من المسؤولين.

وخلال اللقاء قدَّم المكرم الشيخ رئيس اللجنة نبذة مختصرة عن اللجنة، والأعمال التي تقوم بها، والآلية التي تتبعها في الرصد وتلقي البلاغات، وجهودها في مجال التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان، وعلاقتها بالمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.

من جانبهِ أعرب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النيبالي عن تقديرهِ للجهود التي تبذلها اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في كل ما يتعلق بخدمة حقوق الإنسان، مُتطلعًا إلى مزيد من التعاون بين اللجنة ونظيرتها في جمهورية النيبال خلال المرحلة القادمة.

حضر اللقاء الدكتور سليمان بن حمد العلوي نائب رئيس اللجنة، والدكتور علي بن عبدالله الكلباني الأمين العام للجنة، وسليمان بن عبدالله الوهيبي عضو اللجنة، والمحامية ميمونة بنت سعيد السليمانية عضو اللجنة، بالإضافة إلى عددٍ من المُوظفين المختصين باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان يلتقي مسؤولا نيباليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.