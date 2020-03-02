منتسبو دورة الدفاع الوطني السابعة يزورون مجلسي الدولة والشورى

في المحليات 3 مارس,2020 نسخة للطباعة

استقبل معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة أمس منتسبي دورة الدفاع الوطني السابعة بحضور اللواء الركن سالم بن مسلم بن علي قطن آمر كلية الدفاع الوطني وذلك في قاعة الاستقبال الكبرى بمبنى المجلس.

ونوه معاليه في مستهل اللقاء بجهود قوات السلطان المسلحة وما تقوم به من أعمال جليلة لخدمة الخليج 365، والسهر على حمايته وحراسـة منجـزاته ومكتسباته، وتهيئة المناخات الآمنة لاستقراره وازدهاره، مشيراً في هذا الصدد إلى الاهتمام السامي للمغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ بتعزيز قدرات القوات المسلحة، وتوفير كافة السبل التي تمكنها من القيام بدورها على أكمل وجه في بناء النهضة العمانية.

وقال معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة: لقد أكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على استمرار مسيرة هذا الاهتمام وهذه الرعاية السامية، وذلك تقديراً لما تقوم به في الذود عن حياض الخليج 365 وحمايته.

وأشاد معاليه بالدور الحيوي لكلية الدفاع الوطني في تأهيل وصقل الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات وعلى كافة المستويات بما يخدم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها السلطنة في جميع المجالات.

وأكد معاليه حرص المجلس على النهوض بدوره في العمل الوطني وفق اختصاصاته وصلاحياته في ظل الدعم السامي للشورى، وفي إطار دولة القانون والمؤسسات التي أرسى أركانها المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ وسار على نهجه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طار ق المعظم ـ حفظه الله ورعاه.

من جانبه أوضح اللواء الركن سالم بن مسلم بن علي قطن آمر كلية الدفاع الوطني أن الزيارة تأتي بهدف التعرف على طبيعة عمل المجلس، وما يشتمل عليه مبناه من مرافق وتجهيزات تساعده على القيام بدوره في العمل الوطني والإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية.

وأعرب اللواء الركن آمر كلية الدفاع الوطني عن تقدير ه للدعم الذي يقدمه المجلس للكلية، مشيراً في هذا الصدد الى المحاضرات التي يقدمها معالي الدكتور رئيس المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس والمكرمين الأعضاء، إضافة الى تنظيم زيارات لمنتسبي الكلية للمجلس.

وفي ختام اللقاء أهدى معالي الدكتور رئيس المجلس لمكتبة كلية الدفاع الوطني (ذاكرة المجلس) والتي دشنها المجلس مؤخراً بمناسبة مرور عشرين عاماً على إنشائه، وتتضمن معلومات وافية عن أنشطة وأعمال المجلس من خلال ثلاثة عشر جزءًا، وثمانية وثمانين مجلداً حول ستمائة موضوع في مجالات متنوعة.

حضر اللقاء المكرم أحمد بن عبدالله الحسني، والمكرم سالم بن ناجم الغيلاني والمكرم يعقوب بن يوسف الكمشكي.

وقام منتسبو دورة الدفاع الوطني السابعة في نهاية زيارتهم للمجلس بجولة تعرفوا خلالها على مرافقه الرئيسية.

كما قام عدد من المشاركين ضمن منهاج كلية الدفاع الوطني للدورة السابعة بكلية الدفاع الوطني بزيارة الى مجلس الشورى للتعرف على مهامه وأدواره وصلاحياته، وذلك برئاسة اللواء الركن سالم بن مسلم قطن آمر كلية الدفاع الوطني.

ولدى وصولهم مبنى مجلس عمان، كان في استقبالهم سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى ونائبي رئيس المجلس، ومساعد آمر كلية الدفاع الوطني وعدد من الموجهين الاستراتيجيين بالكلية.

حيث تم التعريف بأدوار وصلاحيات المجلس ومنجزاته خلال هذه الفترة، حيث تأتي هذه الزيارة بهدف تعريف المشاركين بالدور الحيوي الذي يقوم به المجلس في تعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار والاطلاع عن قرب على أدوار المجلس. كما تأتي ضمن المحاضرات الأكاديمية التي شارك بها المنتسبون ضمن برنامجهم الدراسي.

كما ألقى سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى محاضرة تعريفية تضمنت نبذة عن كيفية دراسة مشاريع القوانين وآلية استخدام الأدوات البرلمانية بالمجلس، إضافة الى العديد من المحاور المتعلقة بالصلاحيات التشريعية والرقابية للأعضاء، كما قدم سعادته عدداً من الإحصائيات حول حجم الأدوات الرقابية ومشاريع الاتفاقيات والقوانين المحالة الى المجلس خلال الفترة الثامنة، مؤكداً بأن الفترة الثامنة قد شهدت إحالة 25 قانوناً، كما اقترح المجلس 8 قوانين، وراجع وأقرَّ 43 اتفاقية بمختلف المجالات.

بعد ذلك تم فتح باب المناقشة حول العديد من الجوانب التشريعية والرقابية بالمجلس التي طرحها المنتسبون من الدورة السابعة بكلية الدفاع الوطني.

وقد زار المشاركون في الدورة، قاعة الجلسات بمجلس الشورى واستمعوا الى شرحٍ مفصلٍّ عن مرافق القاعة وما تحتويه من تقنيات حديثة تساعد الأعضاء على أداء أدوارهم التشريعية والرقابية، إضافة الى آلية التصويت على مشاريع القوانين.