(الشورى) يختتم برنامج التفكير الإبداعي والتخطيط والتنظيم الإداري

اختتمت الأمانة العامة لمجلس الشورى البرنامج التدريبي حول (التفكير الإبداعي والتخطيط والتنظيم الإداري) وذلك لمدة أربعة أيام متواصلة.

يأتي البرنامج تنفيذًا لخطة التدريب السنوية للأمانة العامة للمجلس والمعتمدة للعام 2020م.

ويتضمن البرنامج عددًا من المحاور المتعلقة بالتفكير الإبداعي في المؤسسات الحديثة، والتخطيط والتنظيم الإداري الفعال، والأسس الفكرية للتطوير الإداري، والذي استهدف مختلف الوظائف التنفيذية في كافة التقسيمات الإدارية، كما تضمن البرنامج الذي قدمته الهام بنت سليم الخاطرية المدربة في مجال التنمية البشرية، مناقشات وحوارات بين المشاركين تتعلق بنظم وإجراءات العمل ودورها في تحسين معدلات الأداء، إضافة الى طرح العديد من الأفكار والاستراتيجيات المرتبطة بالتفكير الإبداعي والتخطيط والتنظيم الإداري الفعال.

وفي ختام البرنامج قام سالم بن حمود الحراصي الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية بتسليم المشاركين شهادات إتمام البرنامج بنجاح.

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