وفد قضائي قطري يزور السلطنة

في المحليات 2 مارس,2020 نسخة للطباعة

استقبل فضيلة الشيخ ماجد بن عبدالله العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري بمكتبه صباح أمس وفداً قضائياً من دولة قطر الشقيقة وذلك خلال زيارته للسلطنة وتستمر حتى الخامس من مارس الجاري.

ترأس الوفد فضيلة القاضي الأستاذ عبدالعزيز علي العبدالله نائب رئيس محكمة التمييز بالمحكمة العليا وعضوية كل من: فضيلة القاضي عبدالله الهديقي نائب رئيس بمحكمة الاستئناف وفضيلة القاضي موسى الهتمي رئيس بالمحكمة الابتدائية، وذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها الوفد حالياً للسلطنة للاطلاع على التجربة القضائية العُمانية.

بداية رحب فضيلته بالوفد القطري، مشيراً إلى عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، ومؤكداً في الوقت ذاته على أهمية مثل هذه اللقاءات والزيارات الثنائية العلمية في تعزيز ودعم وتطوير مجالات التعاون المشترك وخاصة القضايا المتعلقة بالقضاء، كما قدم فضيلته لأعضاء الوفد الزائر شرحاً وافياً عن التطور التاريخي للقضاء الإداري في السلطنة الذي توج بإنشاء محكمة القضاء الإداري بالمرسوم السلطاني رقم:(91 /99) باعتبارها جهة قضائية مستقلة عن جهة القضاء العادي وتختص بالفصل في الخصومات الإدارية ورقابة المشروعية، كما استعرض فضيلته المهام والاختصاصات التي تحدد عمل محكمة القضاء الإداري والدور الذي تقوم به وإجراءات التقاضي أمامها.

من جانبه أعرب الوفد الزائر عن تقديرهم واعتزازهم بهذه الزيارة، وما أتاحته لهم من فرصة طيبة للاطلاع على تجربة السلطنة المتميزة والفريدة على مستوى الخليج من حيث نوعية القضاء المزدوج وما قد يكفله هذا النظام من ضمانات، كما أعربوا عن بالغ سعادتهم للقائهم عدداً من إخوانهم، شاكرين حفاوة الترحيب ومؤكدين على الجهود التي تبذلها السلطنة في كافة المجالات تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه.

من جانب آخر التقى الوفد بفضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي نائب رئيس المحكمة العليا في مبنى المحكمة العليا. حيث رحب فضيلته بالوفد وثمّن هذه الزيارة لما لها من نتائج ايجابية في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، إضافة الى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجال القضائي والقانوني بين البلدين والبرامج المشتركة المزمع تنفيذها لرفع الكفاءات وتطوير الخدمات القضائية.

حضر اللقاء فضيلة الدكتور سالم بن حمد الصوافي نائب رئيس المحكمة العليا والفاضل سالم الخروصي مدير أمانة سر المحكمة العليا.

تأتي هذه الزيارة في إطار تبادل الزيارات الثنائية العلمية للمحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبيل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات القانونية والقضائية بين الدول.