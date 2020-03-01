إطلاق حملة للتبرع بالدم ضمن النسخة الثالثة لكرنفال (قوس الألوان) لجمعية رعاية الأطفال المعوقين

برعاية (الخليج 365) إعلامياً

ـ حجيجة آل سعيد: الجمعية ماضية في تنظيم الفعالية الهادفة والرافدة لبرامجها وحريصة على التجديد والتواصل مع المجتمع ودعم المعاقين

ـ رئيسة لجنة التبرع بالدم بمستشفى جامعة السلطان قابوس: تدشين الموسم الرابع من مشروع سفراء بنك الدم الجامعي يهدف لنشر ثقافة التبرع ويضم 14 سفيرا

تغطية ـ جميلة الجهورية:

أوضحت صاحبة السمو السيدة حجيجة بنت جيفر آل سعيد رئيسة مجلس إدارة جمعية رعاية الاطفال المعوقين وسفيرة بنك الدم الجامعي بأن ما يميز كرنفال قوس الألوان هذا العام والذي يأتي في نسخته الثالثة هو استضافته لبنك الدم الجامعي وإطلاق حملة من خلال التعاون معهم للتبرع بالدم والذي استمر لمدة يومين على التوالي خلال الفترة من 27 إلى 28 من فبراير الماضي فعاليات الكرنفال، حيث أقيم بساحة الجمعية بالعذيبة.

وقالت سموها: إن الكرنفال كعادته يستقطب الكثير من الشركات الصغيرة وصاحبات الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص، ويتنوع بالعديد من الفعاليات الترفيهية للاطفال والتعليمية وكذلك يشكل فرصة جيدة للترويج والتسويق لرواد الاعمال وكذلك للفئات الناشطة في بعض الاهتمامات لمجالات هواة ركوب الخيل والدراجات والطيور .. وغيرها الكثير.

كما تشير سموها الى أن الجمعية ماضية في تنظيم الفعاليات الهادفة التي من شأنها مشاركة المجتمع وكذلك رافدة للجميعية وبرامجها، وحريصون على الإلتزام ببعض الأنشطة السنوية، وكذلك على التجديد في الأفكار والتواصل مع المجتمع الذي يخدم قطاع الإعاقة ودعم حقوقهم وبرامجهم ودمجهم في المجتمع.

معربة سموها عن سعادتها هذا العام بإستضافة بنك الدم الجامعي الذي يضم نخبة من سفراء بنك الدم المؤثرين والفاعلين في المجتمع ومن مختلف القطاعات والمجالات والاهتمامات.

من جانب آخر التقت (الخليج 365) بالدكتورة أروى بنت زكريا الريامية رئيسة لجنة التبرع بالدم بمستشفى جامعة السلطان قابوس أشارت الى أن هذه هي المشاركة الأولى لهم في كرنفال قوس الألوان لجمعية رعاية الاطفال المعوقين والتي تأتي ضمن برنامج سفراء بنك الدم الجامعي وقالت: هو برنامج يهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع بالتبرع بالدم الدائم ونشر ثقافة التبرع بالدم، مضيفة إلى أنه تم تدشين الموسم الرابع من المشروع الذي يتشرف أن تكون صاحبة السمو السيدة حجيجة آل سعيد ضمن سفراء البنك الجامعي.

مؤكدة أن هدفهم من خلال هذه المشاركة تغطية احتياجات بنك الدم الجامعي من المتبرعين بالدم، والتي سيعقبها مشاركات آخرى مع سفراء آخرين خلال العام الجاري للوصول للأهداف المرجوة.

وقالت: إن عدد سفراء بنك الدم الجامعي المتواجدين ضمن البرنامج 14 سفيراً من مجالات مختلفة ومؤثرة في المجتمع من خلال مواقعها في قطاعاتها، منوهة أن البرنامج بدأ منذ أربع سنوات وبعدد بسيط من السفراء وكان الهدف من خلالها الوصول لأكبر شريحة من المجتمع والأفراد عبر برامج التواصل الاجتماعي، التابعة للسفير ومشاركاته لفعالياته المنفذة والتي يقوم بها بنك الدم الجامعي، والتي ومع مرور السنوات يتم إضافة سفراء في القائمة من مجالات مختلفة للبرنامج، والتي منها استطاعوا خلال هذه الفترة من زيادة عدد المتبرعين بالدم الطوعيين في البنك الجامعي والذي يعكس وبعد مراجعة الإحصائيات والتحقق من الاستفادة من هذا البرنامج نجاحه وفعاليته الأمر الذي يدعوهم للاستمرار وتوسعت دائرة النطاق لنشمل سفراء آخرين، منوهة بأن اعداد المتبرعين قبل هذا البرنامج لا تزيد عن 4 آلاف إلى 5 آلاف متبرع بالدم في السنة الواحدة في حين أن الاحتياجات كانت أكبر بكثير من إعدد المتبرعين فيبنك الدم الجامعي مما كان يؤدي إلى وجود نقص مستمر واحتياج الوصول لإمدادات الدم من بنوك الدم المختلفة بشكل مستمر ومتزايد.

وقالت: حالياً وبالعام الماضي استطاعوا مضاعفة أعداد المتبرعين في البنك وتم الوصول إلى حوالي 12 ألف متبرع في عام 2019م، مما تعكس الزيادة المطردة من بعد حملات التبرع بالدم بالحرم الجامعي وخارجه وذلك بفضل دعم ادارة جامعة السلطان قابوس والمستشفى الجامعي.