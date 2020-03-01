الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف تنظم عددا من الفعاليات

في المحليات 2 مارس,2020 نسخة للطباعة

تحت شعار (مسعف لكل بيت)

مدير عام الدفاع المدني: التمارين العملية المشتركة ترسّخ العمل المشترك والمساهمة المجتمعية

أقامت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف أمس بالجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا بولاية بوشر عدداً من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني والذي يصادف الأول من مارس من كل عام، حيث جاء شعار مناسبة هذا العام تحت شعار (مسعف لكل بيت).

رعى الفعالية سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية.

وبهذه المناسبة تحدث العميد سالم بن يحيى الهنائي مدير عام الدفاع المدني بالهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف قائلاً: انطلاقاً من المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق الإدارة العامة للدفاع المدني فإنها تقوم بعمليات المكافحة والإنقاذ البري والمائي والاستجابة للبلاغات المتعلقة بذلك، كما تقوم بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والخاصة بإجراء التمارين العملية والميدانية المشتركة وذلك ترسيخاً للعمل المشترك والمساهمة المجتمعية بهدف المحافظة على السلامة العامة، وتوازياً مع ذلك أولت الإدارة العامة للدفاع المدني التوعية والإرشاد الاهتمام من خلال إصدار الكتيبات والمنشورات التي ترشد أفراد المجتمع وأصحاب المنشآت الصناعية والتجارية إلى كيفية المحافظة على السلامة العامة وتجنب المخاطر قبل وبعد وقوعها، إضافة إلى المحاضرات التوعوية في مختلف المواقع.

موضحاً بأن المراكز تقدم خدمات الإطفاء والإنقاذ بشقية البري والمائي، من خلال كوادرها البشرية المدربة والآليات والمعدات الحديثة، كما تقوم بالمشاركة في المعارض وإلقاء المحاضرات للمؤسسات التعليمية بكافة مستوياتها، إضافة إلى قيامها بتقديم خدمة الحماية المدنية المتعلقة بالتفتيش الوقائي على المنشآت التجارية والمصانع .. وغيرها وإصدار التصاريح وإعطاء الموافقات لممارسة أنشطتها بعد استيفاء الاشتراطات الوقائية وفق الأنظمة المعمول بها.

وأضاف: إن الإدارة العامة للدفاع المدني تحرص على تحديث وتطوير آلياتها ومعداتها المستخدمة في أداء واجباتها والمهام الملقاة على عاتقها بشكل مستمر كالرافعات ذات السلالم الهيدروليكية والآليات متعددة الاستخدامات والمعدات الخاصة بعمليات الإنقاذ وقد تم في الآونة الأخيرة استحداث آليات برمائية لفريق الإنقاذ المائي والتي لا زالت في طور التجربة.

وفي ختام حديثه أكد العميد مدير الدفاع المدني بأن الإدارة مستمرة في تأهيل وصقل كوادرها البشرية وتوفير أحدث المعدات والآليات وذلك بهدف تقديم خدماتها الإنسانية بكفاءة واقتدار حماية للأرواح والمكتسبات.

وقد بدأت الفعاليات بكلمة ألقاها العقيد مبارك بن سالم العريمي مدير عام العمليات والتدريب، أشار فيها إلى أهمية دعم المؤسسات الحكومية والخاصة ووقوفها جنباً إلى جنب مع الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف لتحقيق أهدافها الإنسانية فيما يتعلق بحماية الأرواح والممتلكات، والتي لن تتحقق بمعزل عن ذلك التعاون المشترك، كما دعا أفراد المجتمع إلى الإلمام بآليات الاسعاف الأولي ليتمكنوا من انقاذ ذويهم ومن هم تحت رعايتهم في الوقت المناسب، مشيراً في الوقت نفسه إلى تفادي العشوائية في عملية الإسعاف، موضحاً بأنه تم الإعداد لعقد دورات تدريبية تثقيفية مجانية في هذا المجال لمن يرغب من أفراد المجتمع وعلى مستوى كافة محافظات السلطنة تدريجياً، وسوف يتم اعتباراً من اليوم تدشين أول دورة بمحافظة مسقط.

تلا ذلك تقديم عرض مرئي عن إنجازات الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، بعدها قدم فريق جامعة السلطان قابوس المسرحي عملاً مسرحياً تناول أهمية الإلمام بالإسعافات الأولية.

كما تم تدشين الدورة الأولى للإسعافات الأولية والمزمع تنفيذها طوال العام لمختلف شرائح المجتمع، كما قام راعي المناسبة والحضور بزيارة المعرض التوعوي الذي تنظمه الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بمشاركة عدد من المؤسسات الخاصة، اطلع خلالها على الاصدارات والمنشورات، إضافة إلى المعدات والآليات الحديثة والمتمثلة في معدات الإطفاء والإنقاذ بشقيه البري والمائي والبحث والإنقاذ والإسعاف والمواد الخطرة، وتدعوا الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف كافة فئات المجتمع للاستفادة من الدورات التي ستنفذها بالتعاون مع شركة (أوكيو) من خلال التسجيل إلكترونياً بالموقع الخاص بالهيئة والمعلن عنه عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة.