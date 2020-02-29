(مسقط لتوزيع الكهرباء): أداء جيد على المستوى المالي والتشغيلي وارتفاع مستوى خدمة المشتركين بالمحافظة لعام 2019م

حققت تقدما ملحوظا في أهم المؤشرات العالمية لقياس أداء وكفاءة الشبكة الكهربائية وجودتها

ـ استثمار اكثر من 25 مليون ريال عماني لتكبير المحطات والخطوط الكهربائية وتشغيل ١٨ مشروعا جديدا لمحطات رئيسية ومشاريع خطوط الضغط العالي

مسقط ـ (الخليج 365):

حققت شركة مسقط لتوزيع الكهرباء أداءً جيداً خلال عام 2019 على المستوى الأداء المالي والتشغيلي مقارنة بعام 2018م الذي ظهر جلياً في التقدم الملحوظ في تحسن أداء الشبكة الكهربائية وارتفاع مستوى خدمة المشتركين في محافظة مسقط.

كما حققت الشركة تقدماً ملحوظاً في أهم المؤشرات العالمية في قياس أداء وكفاءة الشبكة الكهربائية وجودتها في ضمان استمرارية الكهرباء للمشتركين، المؤشر الأول هو انخفاض متوسط فترة الإنقطاعات بالشبكة، حيث تم اختتام السنة بانخفاض قدره 3% مقارنة بعام 2018، الذي سجل عند 103.6 دقيقة، إذ يعتبر هذا الإنخفاض إنجازاً مقارنة بالهدف المحدد ١٢٠ دقيقة لعام 2019.

أما المؤشر الثاني هو متوسط تكرار الإنقطاعات بالشبكة، حيث تم تسجيل 1.00 انقطاع لكل مشترك في عام 2019، بانخفاض قدره 12% مقارنة مع 2018.

وجاءت هذه النتائج الإيجابية نتيجة جاهزية الكادر البشري في إدارة الأنظمة والبرامج والعناية بالإبتكار ومواصلة الشركة في تطوير وتوسيع الشبكة ضمن برنامج استثماري واضح لإنشاء وتكبير المحطات والخطوط الكهربائية، حيث استثمرت ما يقرب بـ(25.35) مليون ريال عماني في عام 2019 التي تضمنت تشغيل ١٨مشروعاً جديداً لمحطات رئيسية ومشاريع خطوط الضغط العالي ومنها أيضاً تمديدات الكهرباء للمشتركين الجدد وتعزيز الشبكة التي نتج عنها زيادة سعة الطاقة الكهربائية التي قدرت بـ(243) ميجا فولت أمبير لتصل السعة الإجمالية للشبكة في محافظة مسقط إلى 6,624 ميجا فولت أمبير.

وساهمت هذه الزيادة في الاستثمارات على مواكبة الطلب المطرد على الطاقة في محافظة مسقط وتوصيل خدمة الكهرباء لـ(17,726) مشترك خلال عام 2019.

وتقدّر الشركة في بناء شبكتها الكهربائية والتعامل معها من قبل موظفيها والمقاولين والمشتركين بأهمية الالتزام بتقديم خدمة كهرباء آمنة في جميع الأنشطة والبرامج، والتركيز على مبادرات الصحة و السلامة وعدم تقديم أي تنازلات في هذا الجانب، الذي ظهر جلياً من خلال 4,201,937 ساعة عمل آمنة، بدون حوادث وفاة أو إصابات مضيعة للوقت خلال عام 2019.

وقد نجحت شركة مسقط لتوزيع الكهرباء في الحصول على ثلاث شهادات دولية محدثة لعام 2015 وهي:OHSAS 18001 في انظمة إدارة الصحة والسلامة وشهادة الجودة ISO 14001 في إدارة الأنظمة البيئية وشهادة الجودة ISO 9001 في الجودة والأنظمة الإدارية.

كما استثمرت الشركة في هذا الجانب ما يعادل 5,35 مليون ريال عماني في 2019 لإعادة تأهيل بعض الأصول في الأماكن العامة كاستبدال بعض التوصيلات الكهربائية غير الآمنة ذات الجهد المنخفض لبعض المباني، وأيضاً قامت باستبدال مجموعة من التوصيلات الهوائية الخطرة وتأهيل بعض محطات التوزيع وصناديق التوزيع الفرعية التي تشكل خطورة على أمن وسلامة العامة.