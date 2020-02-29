(أمناء الكليات التطبيقية) يعتمد خطة القبول للعام الأكاديمي (2020 /2021) ونتائج الخريجين لفصل الخريف

عقد مجلس أمناء كليات العلوم التطبيقية أمس اجتماعه الثاني للعام الأكاديمي (2019 /2020م).

ترأس الاجتماع سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي نائب رئيس المجلس، وبحضور أعضاء مجلس الأمناء.

وقد تضمن الاجتماع متابعة قرارات وتوصيات المجلس في اجتماعه السابق، كما تم اعتماد نتائج الطلبة الخريجين لفصل الخريف للعام الأكاديمي (2019 /2020م)، واعتمد المجلس كذلك برنامج الماجستير في علوم المعلومات في أربعة تخصصات، بالإضافة إلى اعتماد المجلس لخطة القبول بكليات العلوم التطبيقية للعام الأكاديمي (2020 /2021م).

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