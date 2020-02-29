السلطنة تشارك في اليوم العالمي للدفاع المدني 2020م

تحت شعار (مسعف لكل بيت) تشارك السلطنة دول العالم الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني والتي تصادف الأول من مارس من كل عام.

حيث تأتي هذه المناسبة السنوية تقديراً لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني والإسعاف من جهودٍ عظيمة لحماية الأرواح والممتلكات، وهي تعد فرصة سانحة لإقامة العديد من الفعاليات والمعارض التوعوية ونشر الوعي الوقائي وتوزيع المطبوعات وكذلك التواصل المباشر مع الجمهور.

وتجسيداً لشعار المناسبة (مسعف لكل بيت) أعدت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف خطة توعوية لتدريب مختلف فئات المجتمع على الإسعافات الأولية في جميع محافظات السلطنة من خلال إقامة دورات تدريبية تقوم بتنفيذها الهيئة بمشاركة عدد من الفرق التطوعية بهدف نشر ثقافة الإسعاف الأساسية في كل منزل ومدرسة بالطرق الصحيحة والعلمية والتدريب على وسائل الإسعاف بطريقة مبسطة وسهلة تؤهل الشخص ليكون قادراً على التدخل في الحالات الطارئة إضافة إلى تصحيح بعض أخطاء الأسر في التعامل مع حالات الإسعاف داخل محيط المنزل وكسر حاجز الخوف للتدخل المباشر لحين وصول فرق الإسعاف أو نقله إلى أقرب مؤسسة صحية.

وتقوم الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بتقديم خدماتها المتمثلة في الإطفاء والإنقاذ بشقيه البري والمائي وخدمة البحث والإنقاذ الحضري والجبلي وخدمة الإسعاف إلى جانب التعامل مع حوادث المواد الخطرة وخدمة الحماية المدنية، وكذلك الجانب العملياتي والتوعية والتدريب.

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