الإنتهاء من أعمال الصيانة الدورية لمحطة التحلية بقريات و13 موقعا في خط النقل لمسقط

انتهت يوم أمس أعمال الصيانة الدورية المخططة لمحطة تحلية المياه الرئيسية في قريات والتي تزامن معها تنفيذ عدد من أعمال الربط والتأهيل في 13 موقعاً في مسار الخط الرئيسي لنقل المياه من محطة التحلية الرئيسية بقريات إلى محافظة مسقط، حيث تم تنفيذ الأعمال في التوقيت المخطط له دون نقص في الامدادات أو تأثر المشتركين في الولايات.

واتخذت (ديم) التدابير اللازمة للتقليل من آثار نقص المياه، حيث تم ملء خزان التوزيع الرئيسي في قريات و الذي تبلغ سعته التخزينية ١٠٠ ألف متر مكعب.

كما تم تفعيل عمل لجنة الطوارئ الرئيسية ولجان الطوارئ في الولايات من خلال رفع مستويات المياه بجميع خزانات التجميع الرئيسية إضافة إلى تفعيل حقول الآبار التابعة لـ(ديم) في محافظة مسقط والمستخدمة في حالات الطوارئ والتي يتم الضخ منها مباشرة عبر الشبكات لخزانات التجميع في الولايات بعد التأكد من جودة المياه، كما تم تفعيل الضخ العكسي من محطات الغبرة وبركاء وذلك لتوفير المياه للولايات المُحتمل تأثرها بنقص في كمية الامدادات والتي تشمل قريات والعامرات ومطرح.

وتشكر (ديم) كافة المشتركين في الولايات التي تغذيها المحطة على تعاونهم في الاستمرار في الترشيد في استهلاك المياه، كما تتقدم بالشكر لسعادة سالم السيابي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية قريات وسليم البوصافي عضو المجلس البلدي في قريات على متابعة مستجدات تنفيذ الاعمال وزيارة محطة الضخ الرئيسية في قريات.