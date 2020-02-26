اعلان نتائج امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه للدور الأول الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019 / 2020 م

النتائح متوفرة في الرابعة عصراً الاثنين القادم

• (80.88% ) نسبة النجاح في دبلوم التعليم العام (النظامي) رصد (48) مخالفة لضوابط إدارة الامتحانات واتخذت العقوبات اللازمة بشأنها

اعتمدت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم المؤشرات العامة لنتائج امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019/2020 م، مباركة أبنائها وبناتها الطلاب والطالبات بالنجاح.

وستكون النتائج متوفرة اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً من يوم الإثنين القادم الموافق 2/3/2020 م من خلال خدمة الرسائل القصيرة (SMS) عن طريق “عمانتل ” و”أوريدو” عبر إرسال رسالة قصيرة تحوي رقم الجلوس إلى الرقم (90200)، كما ستتوفر لاحقاً على بوابة سلطنة عمان التعليمية.

وتنتهز الوزارة هذه المناسبة لتعرب عن خالص الشكر والتقدير لرؤساء مراكز الامتحانات والمراقبين والمكلفين بأعمال التصحيح وإدارة أعمال الامتحانات على الجهود التي بذلوها في أعمال امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه.

وحرصاً من الوزارة على الالتزام بضوابط إدارة الامتحانات فقد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات وفق ما هو مخطط له وفي أجواء تربوية هادئة ومريحة حيث أدى المتقدمون امتحاناتهم لهذا العام في (342) مركزاً للامتحانات موزعة على جميع محافظات السلطنة.

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(48) مخالفة

وبالرغم من تلك الجهود المبذولة إلا أنه تم رصد (48) مخالفة لضوابط إدارة امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه وتم اتخاذ العقوبات اللازمة بشأنها وفق القرار الوزاري رقم (588/2015م).

وفي إطار هذه المخالفات قامت الوزارة ممثلة في “لجنة دراسة مخالفات ضوابط الامتحانات ودراسة الحالات الخاصة ” بالعمل على كشف كافة الحقائق والملابسات المحيطة بالمخالفات التي ارتكبت بهدف التثبت والتأكد من كل حالة قبل تطبيق العقوبات والجزاءات المناسبة استناداً على القرار الوزاري رقم (588/2015م)، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.

وتمثلت تلك المخالفات بالنسبة للمتقدمين للامتحانات في الآتي: ضبط هواتف نقالة داخل مراكز الامتحانات و ضبط قصاصات ورقية وكتب متعلقة بالمادة الممتحنة و اعتداء بالقول و الإخلال أو الاستهتار بالأنظمة والضوابط المعمول بها داخل مراكز الامتحانات.، و عدم إحضار ما يثبت شخصية المتقدم للامتحان.

وقد تم تطبيق العقوبات والإجراءات على المتقدمين المخالفين بالحرمان من نتيجة امتحان المادة الدراسية التي قام بارتكاب المخالفة فيها والسماح له بتقديمها في الدور الثاني، وقد يتعدى ذلك إلى إلغاء نتائج امتحانات جميع المواد الدراسية والحرمان من التقدم للامتحانات لمدة عام دراسي أو أكثر علاوة على العام الدراسي المقيد به. كما تم إحالة بعض العاملين المخالفين لضوابط إدارة الامتحانات إلى المساءلة الإدارية لعدم التزامهم بالواجبات والمسؤوليات الموكلة إليهم والمنصوص عليها في ضوابط إدارة الامتحانات.

طلب إعادة التصحيح:

واوضحت الوزارة حول تقديم طلبات إعادة التصحيح لدفاتر الامتحانات للراغبين فيمكن من خلال تقديم الطلب عن طريق بوابة سلطنة عمان التعليمية (وصلة تقديم طلب مراجعة نتائج الامتحانات للصف الثاني عشر) وسحب الاستمارة المخصصة ومن ثم مراجعة المديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة التابع لها مقدم الطلب للقيام بالإجراءات الإدارية الأخرى، حيث يسمح بتقديم الطلبات وإنهاء الإجراءات الإدارية في الفترة من 3- 9/3/ 2020 م ولن تقبل أي طلبات بعد ذلك. وستقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يضمن حق الطالب.

علماً بأن نظام التقدم للمراجعة نص على الآتي: – و يسمح بالتقدم لمراجعة (3) مواد دراسية فقط، و أن يكون التقدم خلال أسبوع واحد مباشرة من تاريخ إعلان النتائج و لا يحق للطالب أو ولي أمره الاطلاع على دفتر الامتحان،و تشكل الوزارة لجان لمراجعة تصحيح الدفاتر المطلوب مراجعتها بما يضمن حق الطالب وتقوم الوزارة بتبليغ مقدم الطلب بالنتيجة بعد انتهاء عمل تلك اللجان.