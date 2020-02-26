الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يستقبل أمين عام مجلس التعاون

مسقط ـ العمانية : استقبل معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية امس معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقد رحب معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بمعالي الأمين العام لمجلس التعاون متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله كأمين عام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور المتعلقة بمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسبل تطويرها ، وتعزيز مجالات التعاون المشترك بما يعود بالنفع على دول وشعوب مجلس التعاون ، ومصالحها المشتركة .

حضر اللقاء سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل الوزارة للشؤون الدبلوماسية ، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية .

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