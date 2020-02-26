رئيس الادارة العامة للتفتيش القضائي يلتقي رؤساء وقضاة محاكم الظاهرة

عبري ـ من سعيد بن علي الغافري: التقى أمس فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله الهاشمي قاضي المحكمة العليا ورئيس الادارة العامة للتفتيش القضائي بمجلس الشؤون الادارية للقضاء بمبنى مجمع المحاكم بمحافظة الظاهرة بعبري مع أصحاب الفضيلة رؤساء وقضاة محكمة الاستئناف بعبري ورؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية بولايات عبري وينقل وضنك الواقعة في نطاق واختصاص محكمة الاستئناف بالظاهرة.

وقد استعرض فضيلته في بداية اللقاء أهداف لائحة التفتيش القضائي الصادرة بالقرار الوزاري رقم:(2017/78م)، والصادر من فضيلة الشيخ رئيس مجلس الشؤون الادارية للقضاء وما رسمته من اجراءات في مجال متابعة سير العمل القضائي وتوحيد الاجراءات والتطبيق القضائي بين المحاكم بهدف رفع اسباب تأخر الفصل في القضايا واصدار الاحكام وتنفيذها في اجال مقبولة، كما تم خلال اللقاء الوقوف على الاداء القضائي بالمحاكم المعنية ووتيرة الفصل في القضايا واجراءات تنفيذ الاحكام ومناقشة كل ما يصاحب العمل القضائي من صعوبات وصولاً لرفعها وتم في السياق نفسه استعراض التطبيقات القضائية للمحكمة العليا بشأن القوانين الجديدة والتي تتضمن توحيد عمل المحاكم والهادفة الى تحقيق الاستقرار المطلوب في العمل القضائي.

وفي الختام وجه فضيلة الشيخ رئيس الادارة العامة للتفتيش القضائي شكره وتقديره الى اصحاب الفضيلة القضاة أعضاء الجمعية العمومية لقضاة محاكم محافظة الظاهرة على الجهود المبذولة من قبلهم للوفاء بمتطلبات العمل القضائي داعياً الى مواصلة الجهود وتذلل كافة العقبات ورفع أسبابها وسرعة وتيرة فصل القضايا وعدم تأخرها، مؤكداً على سرعة الانجاز بما يكفل تطوير الاداء القضائي وتعزيز ثقة المتقاضين.

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