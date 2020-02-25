بحث أوجه التعاون بين السلطنة وألمانيا الاتحادية في مختلف المجالات

استقبل سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى صباح أمس بمقر المجلس سعادة الدكتورة دانيلا دي ريدر نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني التي تزور السلطنة حالياً.

وخلال اللقاء رحّب سعادة رئيس المجلس بالضيفة وبالوفد المرافق لها، مشيداً بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطورها، كما تم بحث أوجه التعاون القائم بين السلطنة وجمهورية المانيا الاتحادية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في الجوانب التشريعية والرقابية، مؤكدا على أهمية تبادل الخبرات والمعارف فيما يتصل بالقوانين والتشريعات والممارسات البرلمانية الرشيدة في مختلف الجوانب.

من جانبها أعربت سعادة دانيلا دي ريدر، عن شكرها العميق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدة على عمق العلاقة والتعاون القائم بين البلدين الصديقين، والتي تشهد تقدماً ملحوظاً من خلال تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة في الاجتماعات والمحافل البرلمانية، وسُبل تطوير وتقوية العلاقات بين المجلسين.

حضر المقابلة أصحاب السعادة نائبي رئيس المجلس وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس.

كما استقبل سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية أمس بديوان عام الوزارة الدكتورة دانيلا دي ريدر نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ).

تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما تم التطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حيالها.

حضر المقابلة من الجانب العُماني سعادة السفير الشيخ بدر بن محمد الهنائي رئيس دائرة غرب أوروبا وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية، كما حضرها من الجانب الالماني سعادة توماس فريدريش شنايدر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعين لدى السلطنة.