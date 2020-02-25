رئيس مجلس الشورى ووزير الداخلية يستقبلان الأمين العام لمجلس التعاون

مسقط ـ العمانية: استقبل سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى صباح أمس بمقر المجلس معالي الدكتور نايف الحجرف أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يزور السلطنة حالياً. وخلال اللقاء رحب سعادة رئيس المجلس بمعالي الدكتور الأمين العام مشيداً بجهود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز التعاون في العديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والسعي المتواصل إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل تحقيق التكامل بين الشعوب الخليجية والعمل تحت الإطار الخليجي المشترك. من جانبه قدّم معالي الدكتور أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية شكره وتقديره على حسن الاستقبال الذي حظي به في السلطنة، مشيداً بجهود السلطنة في شتى المجالات من أجل وحدة البيت الخليجي وما قدمته السلطنة طوال فترات مجلس التعاون الخليجي من جهود حثيثة وصادقة في حلحلة القضايا العالقة في المنطقة بكل عقلانية واتزان، مشيراً معاليه إلى الدور الذي تقوم به السلطنة والنهج الذي تنتهجه في التعامل مع العديد من القضايا وتعزيز ثقافة الحوار.

حضر المقابلة صاحبا السعادة نائبا رئيس المجلس وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس.

كما استقبل معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بمكتبه أمس معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. في بداية اللقاء استهل معالي السيد الوزير بتقديم التهنئة لمعالي الامين العام على تولي مهام عمله الجديد متمنياً له التوفيق والسداد، ومشيداً بالإسهامات البناءة التي تضطلع بها الأمانة العامة والجهود المبذولة في هذا الشأن، كما استعرض عدداً من المواضيع المتعلقة بالجوانب ذات الاهتمام المشترك. من جانبه أعرب معالي الأمين العام عن تقديره لدور السلطنة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعمها للعمل الخليجي المشترك، وتمنياته للسلطنة وشعبها بالمزيد من الرخاء والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه.

حضر المقابلة سعادة المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية والوفد المرافق لمعالي الضيف.