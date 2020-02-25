مسقط ـ العمانية: استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس معالي تيودورو لوکسين وزير الخارجية بجمهورية الفلبين.

وبعد أن رحب سموه بمعالي الضيف والوفد المرافق له جرى استعراض للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات المشتركة في قطاعات الطاقة والزراعة وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تنظيم المعارض، كما تم استعراض القضايا والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقد أعرب معالي وزير الخارجية بجمهورية الفلبين عن أهمية هذه الزيارة للسلطنة لما لها من إيجابيات على صعيد تبادل الرؤى حول عدد من الأمور التي تهم البلدين الصديقين، مؤكداً تقدير بلاده للسياسة المتوازنة التي تنتهجها عُمان في علاقاتها الدولية ودعم التفاهم بين الشعوب، مشيدًا معاليه بالمباحثات التي أجراها مع معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية والمسؤولين في السلطنة.

حضر المقابلة معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، كما حضرها سعادة نارسيسو تيودورو کاستانيدا سفير جمهورية الفلبين المعتمد لدى السلطنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فهد بن محمود يستقبل وزير الخارجية بجمهورية الفلبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.