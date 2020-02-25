مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية يستقبل أمير الفهري ممثل الشباب الفرانكوفوني

مسقط ـ العمانية:

استقبل معالي عبدالعزيز بن محمد الرواس مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية بمكتبه أمس النابغة التونسي أمير الفهري ممثل الشباب الفرانكوفوني في العالم الذي يزور السلطنة حاليًا.

تم خلال المقابلة استعراض مسيرة تطور المنظومة الثقافية العُمانية ودور الشباب في نهضة الأمم والعناية التي توليها السلطنة لهم لتوجيه طاقاتهم الإبداعية في مختلف المجالات العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية .. وغيرها، كما تم اطلاع الضيف على ثوابت السلطنة في دفع السلام والتسامح والتعايش بين الأمم.

حضر المقابلة كلٌّ من: الدكتور سامي بن سالم الخروصي رئيس اللجنة الوطنية للشباب وعيسى بن سعيد الصلتي.

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