مكتب مجلس الشورى يثمّن الخطاب السامي ويؤكد حرصه على تطوير العملية الشوروية في السلطنة خلال اجتماعه أمس

في المحليات 25 فبراير,2020 نسخة للطباعة

ثمّن مجلس الشورى الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ والذي أكد خلاله على الإنجازات العظيمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

كما أكد المكتب على مواصلة المسيرة لعُمان السلام والتي تبني ولا تهدم، وتُقرّب ولا تباعد، والحرص على استمرار ذلك.

كما أشاد مكتب المجلس بما جاء في الخطاب السامي من مضامين خاصة بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحديث منظومة التشريعات والقوانين ومراجعة شاملة لأعمال الشركات الحكومية لتطوير أدائها ورفع كفاءتها، والمضمون الخاص بتمكين الشباب من الانخراط في سوق العمل لضمان استقرارهم ومواكبة تطلعاتهم.

ووفقاً لرسالة المجلس ورؤيته فإنه يؤكد على المسير قُدماً نحو مجلس فاعل في العمل التشريعي والرقابي، واستمراره في تحقيق الشراكة المستدامة مع الحكومة في كل ما من شأنه الصالح العام لهذا الخليج 365 العزيز، وذلك من خلال تقديم كل التحديثات اللازمة للمنظومة التشريعية في السلطنة وبما يتوافق ويتناسب لكل مرحلة ومتغيراتها من خلال الصلاحيات التشريعية والرقابية الممنوحة للمجلس.

كما أكد مكتب المجلس خلال اجتماعه بأن كل المضامين الواردة في خطاب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ هي محط إهتمام وتقدير خاصة فيما يتعلق بالمجلس ولجانه وأعمالها، وأنه حريص كل الحرص على تطوير العمل الشوروي بجميع جوانبه وقطاعاته سواء داخل السلطنة أو خارجها، والمضي قُدماً في مشاركة السلطنة في المحافل والاجتماعات البرلمانية العربية والدولية، والتعريف بمسيرة الشورى العمانية الرائدة في المجال الديمقراطي والبرلماني، والدفع بالآراء البناءة خاصة في مجال السلم والسلام بين شعوب ودول العالم.

من جانب آخر ناقش مكتب مجلس الشورى أمس العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله أبرزها النظر في رسائل اللجان الدائمة بالمجلس، إضافة إلى الإطلاع على الردود الحكومية الواردة للمجلس على بعض الأسئلة الموجه من قبل الأعضاء، واستعراض رسائل المجالس والمنظمات الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس الشورى الدوري الثامن لدور الانعقاد السنوي الأول (2019 ـ 2020م) من الفترة التاسعة للمجلس (2019 ـ 2023م) برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام للمجلس.

واستعرض مكتب المجلس رد معالي الدكتور وزير النفط والغاز على السؤال الموجه إليه بشأن تعزيز القيمة المضافة للغاز الطبيعي الذي أفاد بأن هذه الصناعة تتعلق بأمور كثيرة تسويقية واقتصادية واجتماعية، وقرر المكتب إدراجه على جدول أعمال الجلسة القادمة وإحاطة سعادة العضو موجّه السؤال علمًا بالرد.