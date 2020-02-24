جامعة السلطان قابوس تنظم المؤتمر السنوي العشرين لتعليم اللغة الإنجليزية 15 ابريل القادم

تنظم جامعة السلطان قابوس ممثلة بمركز الدراسات التحضيرية المؤتمر السنوي العشرين لتعليم اللغة الإنجليزية في الخامس عشر والسادس عشر من أبريل القادم، بعنوان:(خبرات الماضي وتطلعات المستقبل).

يركز المؤتمر على كيفية الاستفادة من نجاحات الماضي وكيفية استغلالها لتطوير مجال تدريس اللغة الإنجليزية وتعلمها في المستقبل.

كما يسلط الضوء على عدد من المواضيع الفرعية، على سبيل المثال: التدريس والتعلم والتقييم والاختبارات وتطوير المناهج الدراسية وإدارة الجودة والتعلم الإلكتروني وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتحث اللجنة المنظمة للمؤتمر الباحثين والمعلمين والإداريين من مختلف القطاعات والدول على الحضور والمشاركة في هذا الحدث لتبادل أفكارهم المبتكرة مع بعضهم البعض.

الجدير بالذكر أن مؤتمر عُمان الدولي تأسس في عام 2001 ليكون بمثابة منتدى لمعلمي اللغة الإنجليزية من جميع أنحاء العالم والذي يعقد في جامعة السلطان قابوس في العاصمة مسقط، فهو فرصة ممتازة لتبادل الأفكار والخبرات وأفضل الممارسات في مختلف مجالات تدريس اللغة الإنجليزية، وحدث سنوي محفز لكل المهتمين والباحثين في مجال التدريس.

لمزيد من المعلومات عن المؤتمر يمنكم زيارة الموقع الإلكتروني التالي:

https://conferences.squ.edu.om/elt/

أو إرسال بريد إلكتروني إلى رئيسة المؤتمر، الدكتورة أنفال الوهيبية: [email protected]