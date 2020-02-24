وزير البيئة والشؤون المناخية يتسلم رسالة من نظيره الإماراتي

تسلَّم معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية أمس رسالة خطية من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغيير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في مكتب معاليه بمبنى الوزارة بالخوير

تناول اللقاء المواضيع المتعلقة بمجالات التعاون البيئية ومناقشة التحديات البيئية التي تواجه البلدين الشقيقين.

قام بتسليم الرسالة سعادة محمد بن سلطان السويدي سفير دولة الامارات العربية المتحدة المعتمد لدى السلطنة.

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