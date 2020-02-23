فهد بن محمود يستقبل رئيس معرض باريس الدولي للكتاب ورئيس نقابة الناشرين بالجمهورية الفرنسية

مسقط ـ العمانية: استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس سعادة فانسان مونتانيي رئيس معرض باريس الدولي للكتاب ورئيس نقابة الناشرين الفرنسيين، الذي يزور السلطنة كضيف شرف على معرض مسقط الدولي للكتاب في نسخته (الخامسة والعشرين)، حيث نقل تحيات المسؤولين في الجمهورية الفرنسية وتمنياتهم الطيبة للسلطنة بالمزيد من التقدم والنماء.

وبعد أن رحب صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد بالضيف جرى استعراض سبل التعاون في المجال الثقافي والمعرفي لما له من أهمية في تشجيع الإبداعات الفكرية والأدبية وتعزيز الترابط والتفاهم بين الشعوب، شاكراً سموه ما حظي به الوفد العماني من اهتمام وتقدير من المسؤولين والمعنيين الفرنسيين لدى مشاركة السلطنة في معرض باريس الدولي للكتاب بدورته التاسعة والثلاثين.

من جانبه أشار سعادة الضيف إلى أهمية معرض مسقط الدولي للكتاب في يوبيله الفضي الذي يعد مناسبة هامة للتعريف بمنجزات خمسين عاما من النهضة، وإلقاء الضوء من خلاله على تاريخ عمان العريق وحاضرها المشرق.

حضر المقابلة معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام.

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