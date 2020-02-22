346 تربويا يتقدمون لامتحانات الوظائف الاشرافية والإدارة المدرسية بتعليمية مسقط

كتب ـ عبدالله الجرداني: أجرت المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط ممثلة في دائرة تنمية الموارد البشرية صباح أمس امتحانات الترشح لشغل وظائف الإشراف التربوي والإدارة المدرسية للعام الدراسي (2020/ 2021م) وذلك بمدرسة الإمام جابر بن زيد (١٠ ـ ١٢)، حيث بلغ عدد المتقدمين ٣٤٦ تربوياً مترشحاً (ذكوراً وإناثاً) تم توزيعهم على (18) لجنة.

وقد سار اليوم (أمس) بشكل منظّم كما خُطّط له من قبل اللجنة المنظمة وتخلل زيارة كل من الدكتور علي بن حميد الجهوري مدير عام تعليمية مسقط، والدكتور بدر بن حمود الخروصي مدير عام المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية للإطمئنان على سير الإختبار والإستماع إلى ملاحظات المتقدمين للإختبار، حيث أشادا بالجهود الحثيثة المبذولة من قبل أعضاء اللجنة وكافة القائمين على ذلك لتوفير السبل والظروف الملائمة لسير الإختبارات، متمنين للجميع النجاح والتوفيق.

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