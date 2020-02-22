الجمعية العمانية للعناية بالقرآن الكريم تنظم دورة تدريبية لمعلمي القرآن بالسلطنة

بمشاركة 74 معلمة يمثلن تسع ولايات السيب ـ العمانية: بدأت صباح أمس بقاعة المحاضرات بجامع الشيخ محمد بن عمير الهنائي بالخوض بولاية السيب دورة تطوير آداء معلمي القرآن الكريم، والتي تنظمها الجمعية العمانية للعناية بالقرآن الكريم ممثلة بمركز القرآن الكريم بولاية السيب بمشاركة 74 معلمة للقرآن الكريم يمثلون كلاًّ من: وزارة الاوقاف والشئون الدينية، ووزارة التربية والتعليم، والمدارس الخاصة من مختلف ولايات السلطنة. يحاضر في الدورة فضيلة الشيخ محمد علي البهنساوي أخصائي مدارس القرآن الكريم بدائرة مدارس القرآن بوزارة الاوقاف والشئون الدينية، والجامع للقراءات العشر الصغرى والكبرى بجمهورية مصر العربية.

وقال سالم بن محمد العامري المشرف العام على مركز القرآن الكريم بولاية السيب: هذه هي الدورة الرابعة للجمعية في مجال علوم القرآن الكريم، وقد شهدت مشاركة 74 معلمة يمثلن تسع ولايات بالسلطنة.

مشيراً الى أن الهدف من إقامة هذه الدورة للنساء والتي ستعقبها في الشهر القادم دورة مماثلة لمعلمي القرآن الكريم (الرجال)، هو تحسين مهارات هذه الفئة من المعلمات والمعلمين بالإضافة الى تطوير الاداء في طرق معالجة اللحن الخفي بالأداء القرآني وصولاً الى تأدية واجبهم المهني في هذا المجال على أكمل وجه.

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