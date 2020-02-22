حصاد الاسبوع: جلالة السلطان المعظم يستقبل وزير الخارجية الأميركي

ـ السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تستقبل حرم وزير الخارجية الأميركي

ـ مرسوم سلطاني بتعديل الملحق رقم (3) المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني

ـ بدء فعاليات التمرين الجوي المشترك «الاختبار الدقيق» لسلاح الجو السلطاني العماني

شهدت السلطنة الأسبوع الماضي عدداً من الاحداث و الفعاليات على مستوى شامل.

حيث استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر معالي مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية.

وتم خلال المقابلة استعراض أوجه التعاون الثنائي القائم بين السلطنة والولايات المتحدة الأميركية في إطار العلاقات الوطيدة التي تربطهما والأمور ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين.

ـ أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسوماً سلطانياً سامياً، فيما يلي نصه …مرسوم سلطاني رقم:(۲/ ۲۰۲۰) بتعديل الملحق رقم (3) المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني

ـ استقبلت السيّدة الجليلة حرم حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بضيافة قصر العلم العامر سوزان بومبيو حرم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي وصل إلى البلاد في زيارة للسلطنة تستغرق يوماً واحداً.

ـ تفضل جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه ـ فيصدر عفوه السامي الخاص عن 282 نزيلاً من نزلاء السجن منهم 123 نزيلاً أجنبياً.

ـ وثقت”الخليج 365” لحظة إعادة رفع علم السلطنة عاليا خفاقا أعلى مجلس عمان ومجلس الشورى بعد انتهاء فترة تنكيس الاعلام حداداً على وفاة المغفور له ـ بإذن الله تعالى ـ جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

ـ بدأت فعاليات التمرين الجوي المشترك (الاختبار الدقيق) بسلاح الجو السلطاني العماني وبإسناد من البحرية السلطانية العمانية وبمشاركة عناصر من القوات الجوية والطائرات المقاتلة بالولايات المتحدة الأميركية.

يشتمل التمرين على مجالات تدريبية متعددة تحاكي بيئات افتراضية تتناسب وأدوار القوات الجوية المشاركة والمهام التي تنفذها الطائرات بمختلف أنواعها وفقاً لخطة التمرين العامة والأهداف الوطنية المنشودة منه.

ـ بدأت وزارة التربية والتعليم تنفيذ الفترة الثانية من المرحلة التجريبية لتصنيف المدارس الخاصة على (37) مدرسة خاصة بمختلف برامجها وأنواعها في جميع المديريات التعليمية بمحافظات السلطنة، وذلك استعدادا للبدء في تطبيق نظام التصنيف بشكل رسمي.

ـ بدأت بجامعة السلطان قابوس فعاليات الندوة الدولية للطب عن بعد والذكاء الاصطناعي في الطب تحت شعار:(نحو نظام رعاية صحي ذكي يصل لأبعد المناطق في سلطنة عمان) والتي ينظمها مركز أبحاث الاتصالات والمعلومات بالتعاون مع مركز البحوث الطبية بالجامعة، وذلك ضمن المساعي الحثيثة للمركزين لمواكبة التطورات الرقمية الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الطب.