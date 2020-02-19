عوالق ترابية ورؤية أفقية متوسطة وتدفق سحب عالية على شمال السلطنة والحرارة بين 18 و28 درجة مئوية

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي: شهد عدد من ولايات السلطنة تواجد عوالق ترابية في الأجواء ما تسبب في تدني الرؤية الأفقية في كثير من الولايات خصوصاً الولاية المُطلّة على بحر عمان.

حيث أشارت النشرة الجوية الصادرة من المديرية العامة للارصاد الجوية الى احتمالية تواصل وجود العوالق الترابية على الولايات المطله على بحر عمان اليوم، مع احتمالية تدفق السحب المتوسطة والعالية على المحافظات الشمالية.

وبينت النشرة أن درجات الحرارة حافظت على نفس مستوياتها منذ عدة أيام، حيث تراوحت درجات الحرارة الصغرى بين 18 الى 6 درجات، فيما وصلت درجات الحرارة العظمى 28 درجة مئوية، مع انخفاض بالحرارة ليلاً وارتفاعها بشكل طفيف في النهار.

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