بحث أوجه التعاون في مجال السياحة الصحية وسبل الاستثمار بين السلطنة والمانيا

مسقط ـ العمانية: استقبل معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة بمكتبه أمس وفد لجنة السياحة البوندستاج الألماني (البرلمان الاتحادي الألماني)، برئاسة سعادة سيبيستيان مونزومير عضو المجلس، في إطار زيارتهم الحالية للسلطنة.

تم خلال المقابلة بحث سبل التعاون في مجال الاستثمار السياحي في السلطنة وزياد تدفق السياح بين البلدين الصديقين من خلال تكثيف الجهود الترويجية التي ستساهم في تعزيز الحركة السياحية بين البلدين.

يذكر أنّ عدد الزوار الألمان القادمين إلى السلطنة خلال عام 2019م بلغ 176 ألفاً و769 زائراً.

كما تم استعراض جهود السلطنة ممثلة في وزارة السياحة للنهوض بالقطاع السياحي وتنميته وتحقيق الجودة في منتجات وخدمات القطاع مع المحافظة على الهوية العمانية وإبرازها كعنصر أساسي.

وتم خلال المقابلة استعراض المقومات السياحية المتنوعة التي تتميز بها السلطنة فهي تعد بيئة مناسبة للاستثمار في القطاع السياحي، وتناولت الفرص الاستثمارية والتعريف بالتسهيلات التي تقدمها السلطنة لجذب الاستثمارات في القطاع السياحي مع تسليط الضوء على الاستراتيجية العمانية للسياحة التي تهدف إلى ترسيخ مبدأ السياحة المسؤولة والمستدامة والاستثمار في القطاعات السياحية التي تخدم مختلف المحافظات في السلطنة.

كما استقبل أمس سعادة السيد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي مستشار وزارة الصحة للشؤون الصحية وفد لجنة السياحة في البرلمان الاتحادي بجمهورية المانيا الاتحادية في البوندتساغ خلال زيارته للسلطنة حالياً، وذلك بديوان عام الوزارة.

تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة لا سيما فيما يتعلق بالسياحة الصحية وسبل الاستثمار في السلطنة. حضر اللقاء عدد من مسؤولي الوزارة.