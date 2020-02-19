فهد بن محمود يستقبل وفدًا من البرلمان الألماني

مسقط ـ العمانية:

استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس وفد البرلمان الاتحادي ( البوندستاغ) بجمهورية ألمانيا الاتحادية برئاسة سعادة سيباستيان مونزنماير الذي يقوم حاليا بزيارة للسلطنة .

وبعد أن رحب صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد برئيس وأعضاء الوفد الزائر ، استعرض سموه العلاقات الثنائية المتنامية بين السلطنة وجمهورية ألمانيا الاتحادية انطلاقا من الروابط الطيبة التي تجمع بينهما، مشيرا إلى أن التنمية الشاملة في السلطنة ترتكز على عدد من المقومات وأهمها بناء الإنسان . كما أكد سموه على رسوخ الشورى ودورها في تعزيز مسارات العمل الوطني الذي تعمل كافة مؤسسات الدولة على إنجاحه خدمةً للصالح العام .

وأوضح سموه أن السلطنة تولي الاهتمام بكافة أوجه التعاون بما فيها المجالان السياحي والصحي لمردودها الإيجابي في توطيد العلاقات بين الشعوب .

تناول الحديث خلال المقابلة العلاقات العمانية ـ الألمانية وسبل تعزيزها في المجالات الاقتصادية والسياحية والصحية وغيرها ،إضافة إلى استعراض عدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والأمور ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أعرب سعادة سيباستيان مونزنماير عن اعتزازه والوفد المرافق بهذه الزيارة وبما شاهدوه خلالها من معالم حضارية ، مبديا إعجابه بالنهج العماني في الشورى ومجالات التطوير التي تشهدها السلطنة على مختلف المستويات، مشيرا إلى حرص بلاده على دعم أوجه التعاون وخاصة المجال السياحي لما تمتلكه السلطنة من مقومات واعدة في هذا الخصوص .

كما أكد سعادته على أهمية المحادثات التي أجراها الوفد مع سعادة رئيس مجلس الشورى وعدد من المسؤولين في مجلس عمان لما لها من إيجابيات لكل من الطرفين . حضر المقابلة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى .