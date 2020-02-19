الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية

استقبل معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمكتبه بمعسكر بيت الفلج صباح أمس سعادة ليزلي إم.تسو سفيرة الولايات المتحدة الأميركية المعيّنة لدى السلطنة، يرافقها كبير ممثلي الدفاع بسفارة الولايات المتحدة الأميركية بمسقط.

وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر حول الأمور ذات الاهتمام المشترك.

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