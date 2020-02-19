بداية التقييم النهائي لمسابقة حفظ القرآن الكريم بشمال الباطنة

صحار ـ (الخليج 365):

بدأت عملية التقييم النهائي لمسابقة حفظ القرآن الكريم على مستوى محافظة شمال الباطنة.

رعى الحفل الدكتور علي بن ناصر الحراصي مدير عام تعليمية شمال الباطنة وبحضور عدد من التربويين بالمحافظة.

تضمن الحفل تقديم العديد من الفقرات وكانت البداية مع عرض مرئي تعريفي بالمسابقة والمراحل التي تمر بها وعدد المشاركين فيها تلا ذلك افتتاح التقييم والاستماع الى قراءة مجموعة من الطالبات يمثلن مختلف المستويات، حيث يتم التقييم من خلال لجنتين لتقييم المستوى الاول والثاني اناث لفرع التلاوة يمثل كل ولايات المحافظة الست تمثلها طالبة من كل مستوى ، بعدها قام راعي الحفل والحضور بزيارة معرض الاعجاز العلمي في القران الكريم والتعرف على مجموعة من الأعمال والمشاهد والصور التي تحدث عنها القرآن الكريم ثم زيارة معرض التجارب العلمية في التربية الاسلامية.

وفي الختام قام راعي المناسبة بزيارة بعض اللجان التي بدأت فيها مرحلة التقييم واشاد فيها بمستوى الطالبات حفظة كتاب الله متمنيا لهم مزيد من التفوق والنجاح وحثهم على الحرص في حفظ كتاب الله لما يمثله من دور كبير في حياتنا كمسلمين.

من جانبه تحدث خليل بن خميس الخروصي رئيس قسم التربية الاسلامية بتعليمية شمال الباطنة عن المسابقة قائلاً: إنّ مسابقة حفظ القرآن الكريم وتلاوته من المسابقات الرائدة في وزارة التربية والتعليم فهي تغرس مبادئ الدين الحنيف وتوجه الطالب نحو معالي الامور.

وأضاف الخروصي: جاء اهتمام مديرية شمال الباطنة بهذه المسابقة انطلاقا من الاهمية التي تحظى بها من لدن الوزارة لذلك كان الاهتمام منصباً لمتابعة الطلبة طيلة العام الدراسي من خلال اللجان المتنوعة والتقييم الذي يعبر على مستوى التلاوة ومستوى الحفظ وقد كان التجاوب والتنافس على مستوى متميز بين الطلبة.

الجدير بالذكر ان تقييم المسابقة تستمر لمدة اسبوع وتحتضنها مدرسة الاعتصام، حيث يشارك في مسابقة هذا العام 6365 مشاركا موزعين على المستويات الثلاثة للمسابقة في كافة الولايات الست للمحافظة.