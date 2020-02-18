بحث أوجه التعاون المشترك بين السلطنة والمانيا الاتحادية

استقبل سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى صباح أمس بمقر المجلس وفد لجنة السياحة البوندستاغ الألماني (البرلمان الاتحادي الألماني).

ترأس الوفد سعادة سيبيستيان مونزومير عضو (البوندستاغ)، والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً.

وخلال اللقاء رحّب سعادة رئيس المجلس بالوفد، مشيداً بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطورها، كما تم بحث أوجه التعاون القائم بين السلطنة وجمهورية المانيا الاتحادية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في الجوانب التشريعية والرقابية، مؤكداً على أهمية تبادل الخبرات فيما يتصل بمشاريع القوانين والتشريعات والممارسات البرلمانية في مختلف الجوانب.

كما تطرق سعادته إلى الأدوار التي يمارسها مجلس الشورى في مختلف الجوانب التشريعية والرقابية ومساهمته الفاعلة في التعامل مع العديد من القضايا المجتمعية، ودوره في دعم استراتيجيات وخطط السلطنة التطويرية في مجالات التنمية خاصة في مجال السياحة، وذلك من خلال ممارسة المجلس للصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له والتي نص عليها النظام الأساسي للدولة.

كما قدم سعادته للوفد شرحاً عن مسيرة مجلس الشورى والتطور الذي حظيت به في مختلف المجالات البرلمانية، إضافة الى أهم اللجان الدائمة بالمجلس وأدوارها وكيفية مناقشة مشاريع القوانين المحالة من الحكومة للمجلس.

من جانبه أعرب سعادة سيبيستيان مونزينمير، عن شكره العميق لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً على عمق التعاون القائم بين البلدين، والتي تشهد تقدماً ملحوظاً من خلال تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في الاجتماعات والمحافل البرلمانية، وسُبل تطوير وتقوية العلاقات بين المجلسين.

كما استقبل المكرم الشيخ الدكتور الخطاب بن غالب الهنائي نائب رئيس مجلس الدولة أمس سيباستيان مونزنماير رئيس لجنة السياحة في البرلمان الاتحادي بجمهورية ألمانيا الاتحادية (البوندستاغ) والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارتهم الحالية للسلطنة.

ونوه نائب رئيس مجلس الدولة في مستهل اللقاء بالعلاقات الوطيدة التي تربط السلطنة بجمهورية ألمانيا، والسعي المستمر للبلدين الصديقين لتنمية هذه العلاقات وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وتم خلال المقابلة استعراض عدد من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التعاون بين مجلس الدولة والبرلمان الاتحادي بجمهورية ألمانيا الاتحادية.