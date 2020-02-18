(تربوية) الشورى تناقش موضوع سلاسل العلوم والرياضيات (مناهج كمبريدج)

ناقشت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى صباح أمس ضمن خطة عملها وبرنامجها التنفيذي لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة التاسعة (2019 ـ 2023م) العديد من الموضوعات التي شملتها الخطة جاء أهمها موضوع سلاسل العلوم والرياضيات (مناهج كمبريدج) والذي قررت اللجنة تشكيل فريق عمل لدراسته والخروج بتقرير مفّل حوله، يشمل الملاحظات والتوصيات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الرابع لدور الانعقاد السنوي الأول (2020 ـ 2019م) من الفترة التاسعة برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها الخطاب الوارد إليها من الهيئة الأكاديمية للكليات المهنية وكلية العلوم البحرية، والاطلاع على بعض الرسائل المحالة للجنة من قبل مكتب المجلس.

كما استعرضت اللجنة دراستها لموضوع واقع الخدمات التعليمية المقدمة للمناطق البعيدة، حيث تم اقتراح عمل زيارات ميدانية للاطلاع عن قرب على هذه الخدمات، للخروج برؤية واضحة حولها تثري دراسة اللجنة.

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