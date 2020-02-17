مجلس جامعة السلطان قابوس يعقد اجتماعه الثاني للعام الأكاديمي (2019 / 2020)

عقد مجلس جامعة السلطان قابوس اجتماعه الثاني للعام الأكاديمي (2019 /2020) صباح أمس بقاعة اجتماعات المجلس بالجامعة.

ترأس الاجتماع معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي، رئيسة مجلس الجامعة، وبحضور أصحاب السعادة وأعضاء المجلس.

وقد استهلت رئيسة المجلس الاجتماع بالتعزية الصادقة باسم المجلس وكافة منتسبي جامعة السلطان قابوس في وفـاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ إذ تشرفت الجامعة على الدوام بحمل اسمه المعظم، وكم افتخر وفاخر بها، وستواصل الجامعة والسلطنة ـ بعون الله وتوفيقه ـ مسيرة النهضة المباركة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور ـ حفظه الله ورعاه.

ثم بدأ المجلس اجتماعه بالاطلاع على تقرير عن برامج الدراسات العليا في الجامعة ودورها في رفع المستوى الأكاديمي، الذي يتواءم مع خطتها الاستراتيجية (2016 ـ 2040م) ورؤية عمان 2040م.

كما اعتمد المجلس تغيير مسمى (قسم علوم المحاصيل) بكلية العلوم الزراعية والبحرية والدرجات العلمية الصادرة منه إلى قسم (علوم النبات)، كما اعتمد تغيير مسمى برنامج (بيولوجية بيئية) إلى (أحياء بيئية) بكلية العلوم.

كذلك اطلع المجلس على عرض نتائج التقرير المؤسسي لجامعة السلطان قابوس، والإجراءات التي اتخذتها الجامعة في سبيل الارتقاء بالمجالات الأكاديمية والبحثية والخدمية وغيرها من المجالات ذات الصلة.

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