الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع يزور عددا من وحدات وتشكيلات الجيش السلطاني العماني

للاطلاع على المهام والواجبات التي يقوم بها منتسبو الجيش السلطاني العماني ضمن قطاعات المسؤولية وللوقوف على المشاريع الإنشائية الجاري تنفيذها في بعض المواقع العسكرية وجوانب التطوير والتحديث التي يحظى بها الجيش السلطاني العماني في ظل الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق القائد الأعلى ـ حفظه الله ـ قام معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بزيارة عدد من وحدات وتشكيلات الجيش السلطاني العماني العاملة بمحافظتي البريمي وشمال الباطنة، وبعض المعسكرات الواقعة بمحافظة الظاهرة، حيث شملت الزيارة بعض من وحدات لواء المشاة ( 23)، ووحدات لواء حرس الحدود، وبعض الوحدات التابعة لهندسة قوات السلطان المسلحة.

وفي بداية الزيارة استمع معاليه والحضور إلى إيجاز قدمه كل من العميد الركن قائد لواء المشاة (23)، والعميد الركن قائد لواء حرس الحدود، تضمنت المهام والواجبات التي تقوم بها وحداتهم العاملة في مختلف قطاعات المسؤولية، بعد ذلك قام معاليه بزيارة بعض المواقع التابعة لهم.

عقب ذلك زار معاليه والوفد المرافق له بعض الوحدات التابعة لهندسة قوات السلطان المسلحة حيث استمع معاليه والحضور إلى إيجاز عن أهم الإنشاءات والمشاريع التي تقوم بتنفيذها في مختلف المواقع المسندة إليها ضمن قطاع المسؤولية.

رافق معاليه خلال الزيارة اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، وعدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة