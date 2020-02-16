بدء أعمال اجتماع الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية

في المحليات 17 فبراير,2020 نسخة للطباعة

بدأت صباح أمس أعمال اجتماع الهيئة العليا، وذلك بفندق كمبنسكي ـ مسقط. ترأس الاجتماع معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، رئيس الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، بمشاركة سعادة البروفيسور عمر بن عوض الرواس الأمين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية واصحاب المعالي والسعادة أعضاء الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية.

وقال معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة ورئيس الهيئة العليا: إن المجلس العربي للاختصاصات العربية الذي تأسس في عام 1979م في دمشق يهدف إلى تحسين الخدمات الطبية في الخليج 365 العربي عن طريق رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء والكوادر الصحية الأخرى لمختلف التخصصات، وتحقيق مبدأ التكامل في الخليج 365 العربي، والاستفادة المثلى من طاقات الخليج 365 العربي لكل أبنائه والارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل لتعزيز مكانة الشهادة التي يمنحها المجلس، وإيجاد الانسجام والتجانس بين هذه الشهادة والشهادات التي تمنحها المجالس العلمية في الخليج 365 العربي، بالإضافة إلى وضع أسس تقييم المستوى العلمي والفني والمهني للأطباء الذين يرغبون في ممارسة الاختصاصات بعد إتمام التدريب المعترف به.

وأضاف: إن المجلس العربي للاختصاصات الصحية يُعدُّ مرتكزاً أساسياً وداعماً حيوياً، لما له من دور هام في بناء الاجيال الجديدة من الاطباء العرب وتطوير المراكز العلمية ودعمها بالكفاءات الصحية العربية المؤهلة.

من جانبه ألقى الوزير المفوض سعيد الحاضي كلمة الامانة العامة لجامعة الدول العربية أشار فيه الى أن هذا الاجتماع يعد الثاني من نوعه بعد اعتماد النظام الاساسي واللائحة الداخلية المتحدثين للمجلس العربي للاختصاصات الصحية في الاجتماع الاول الذي انعقد بمقر الامانة لجامعة الدول العربية، وذلك في اطار متابعة تنفيذ القرار الصادر عن مجلس وزراء الصحة العرب الذي انعقد في جنيف في العام المنصرم، حيث تأمل الجامعة أن يسهم في تطوير عمل المجلس، الذي يعد من أهم منجزات مجلس وزراء الصحة العرب منذُ تأسيسه إيماناً منه بأهمية تطوير وتحسين أداء الكوادر العاملة في التخصصات الطبية المختلفة بأسلوب علمي يمكنهم من تقديم أفضل مستوى في مجال الرعاية للمواطن العربي، مشيراً الى إن الامانه العامة لجامعة الدول العربية تولي اهتماماً بالغاً للقضايا المشتركة ومن ضمنها تطوير الرعاية الصحية في الدول العربية باعتبار أن الرعاية الصحية ركيزة اساسية في المنظومة الصحية.

وسعياً لرفع مستوى الخدمات الصحية قال الحاضي في كلمته: لقد أصدرت القمة العربية الاقتصادية والتنوية والاجتماعية إعلان الكويت، والذي يتضمن مواصلة حكومات الدول العربية بتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية الاولية ووضع ذلك في قمة أولويات برامج وزرات الصحة العربية، كما سيتم الاطلاع على تقرير مجلس وزراء الصحة العرب خلال هذا الشهر من قبل الامانة العامة لجامعة الدول العربية وسيتخذ بشأنه القرارات المناسبة بالتنسيق والتعاون مع الامانة العامة للمجلس العربي للاختصاصات الصحية من أجل تعزيز القطاع الصحي بالدول العربية وخاصة الدول الأقل نمواً من خلال التنمية المهنية وبناء القدرات للأطباء وأعضاء الفريق الصحي للحفاظ على سلامة المرضى ومقدمي الخدمات الصحية.

فيما قدم سعادة البروفيسور عمر بن عوض الرواس الأمين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية خلال الاجتماع عرض حول المجلس (التحديات والالويات)، بالإضافة إلى مناقشة واعتماد قرارات وتوصيات المكتب التنفيذي الذي عقد صباح امس الأول، والتطرق إلى عدد المسجلين في المجلس والخريجين.

تضمن الاجتماع على العديد من الموضوعات منها المصادقة على محضر وقرارات الاجتماع السابق للهيئة العليا وقرارات وتوصيات اجتماع المكتب التنفيذي، كذلك تسليط الضوء على مشروع التقرير السنوي للمجلس للرفع الى مجلس وزراء الصحة العرب.