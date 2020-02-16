عدد من القضاة يزورون هيئة تنظيم الاتصالات

نظمت هيئة تنظيم الاتصالات صباح أمس حلقة عمل لمجموعة من أصحاب الفضيلة القضاه بالتعاون مع مجلس الشؤون الادارية للقضاء.

تهدف الزيارة الى اطلاع القضاه على آلية عمل هيئة تنظيم الاتصالات فيما يتعلق بقضايا الاتصالات والاجراءات القانونية الخاصة بالهيئة ومناقشة هذه المواضيع مع المختصين بكلا الطرفين.

تم خلال الحلقة استعراض نبذة تعريفية عن الهيئة وتطور قطاع الاتصالات في السلطنة، بالإضافة إلى الاطار القانوني حول عمل الهيئة واختصاصاتها والمحاور الرئيسية التي تعمل عليها من خلال استراتيجيتها المعتمدة.

وأُختتمت الزيارة بحلقات عمل موسعه مع أصحاب الفضيلة القضاة والمختصين القانونين في الهيئة للوقوف على المواضيع القانونية كقضايا قطاع الاتصالات وآلية تسوية المخالفات والنظر فيها.

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