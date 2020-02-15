الجامعة العربية المفتوحة تستقبل الطلاب الجدد للفصل الثاني من العام الاكاديمي (2019 /2020)

استقبلت الجامعة العربية المفتوحة طلاب التعلم المنتظم الجدد للفصل الثاني من هذا العام الاكاديمي (2020/2019) بهدف تعريفهم بالجامعة والخدمات المقدمة للطلبة والنظام الأكاديمي والاداري.

وقد ألقى الدكتور موسى بن عبدالله الكندي مدير الجامعة كلمة ترحيبية للطلبة وبعدها لتعريفهم بالجامعة العربية المفتوحة وفروعها المنتشرة في الخليج 365 العربي، مؤكداً على المسئولية المشتركة بين الجامعة والطلاب في تحقق مواصفات الطالب الخريج من معارف ومهارات ومعايير أكاديمية.

بعد ذلك كانت هناك عروض منفصلة عن الاقسام التي تعنى بالطالب مباشرة منذ اليوم الاول، حيث تحدث ناصر الهطالي محاضر بالبرنامج التأسيسي عن ماهية البرنامج التأسيسي وأهميته خلال المسيرة الدراسية، ثم تحدث منير الزيدي عن قسم القبول والتسجيل والخدمات التي يقدمها للطلبة منذ بدء التسجيل، بالإضافة الى تعريفهم بالخدمات الشبكية ونظام التسجيل الإلكتروني ونظام التعلم الإلكتروني.

بعد ذلك تحدث منتصر الزكواني رئيس قسم الدعم الفني وما يخص الطالب من النواحي التقنية.

وفي الختام تحدثت رحمة الخروصية رئيسة قسم مصادر التعلم عن أهمية المكتبة والمكتبة الالكترونية ومدى استفادة الطلبة منها حيث يوجد أكثر من مائة ألف كتاب الكتروني والخدمات الأخرى التي يمكن للمركز من توفيرها.

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