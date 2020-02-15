افتتاح الدورة التدريبية السادسة لأمراض اضطرابات الدهون في الدم وتصلب الشرايين

افتتحت مؤخراً الدورة التدريبية السادسة للرابطة العمانية للدهون وتصلب الشرايين بفندق كراون بلازا بمشاركة مجموعة من الأطباء والمختصين في مجال اضطراب الدهون وتصلب الشرايين.

وجاء تنظيم هذه الدورة من قبل الرابطة العمانية للدهون وتصلب الشرايين بالتعاون مع مستشفى جامعة السلطان قابوس، والرابطة الدولية لتصلب الشرايين وبمشاركة أطباء من السلطنة وأستراليا وبريطانيا والبرازيل وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية ومن دول الخليج ودول الشرق الأوسط، وذلك بهدف صقل المعرفة بأمراض الدهون وتصلب الشرايين وأسبابها وطرق علاجها والوقاية منها، والتعرف على آخر ما توصل إليه العلم الحديث في هذا المجال.

تتمثل رسالة الدورة في رفع المستوى العلمي والكفاءة العملية للعاملين في القطاع الصحي، من حيث اطلاعهم على أهم وأبرز مستجدات هذا المجال، وبالتالي الاستفادة من الخبرات الخارجية، وكل ما توصل إليه العلم الحديث وتطبيقها على مستشفياتنا وأنظمتنا الصحية.

حيث تسعى الدورة التدريبية السادسة للرابطة العمانية للدهون وتصلب الشرايين إلى تحقيق عدة أهداف منها زيادة المعرفة والخبرة عند الأطباء في معالجة اضطرابات الدهون، بما من شأنه رفع مستوى الخدمات العلاجية لذلك، وكذلك تكوين فهم مشترك بين مختلف الأطباء المنوطين بمعالجة أمراض الدهون وتصلب الشرايين، أما الأهداف الأخرى تتمحور حول الاحتكاك بالخبرات الخارجية، وتبادل المعارف والخبرات في هذا المجال.

وكذلك تهدف الدورة إلى تدريب 34 طبيباً وطبيبة من السلطنة ودوّل الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشخيص وعلاج الأمراض المتعلقة باعتلال الدهون والكوليسترول في الدم. وتشجع أنشاء شبكة لعيادات علاج ارتفاع الكوليسترول واضطراب الدهون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتناقش الدورة التدريبية الخامسة لأمراض اضطرابات الدهون في الدم وتأثيرها على أمراض القلب وتصلب الشرايين عدد من المحاور.