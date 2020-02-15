(التربية والتعليم) تبدأ اليوم الفترة الثانية من تصنيف المدارس الخاصة في مرحلتها التجريبية

استعدادا لتطبيق نظام تصنيف المدارس الخاصة

تبدأ وزارة التربية والتعليم اليوم تنفيذ الفترة الثانية من المرحلة التجريبية لتصنيف المدارس الخاصة على (37) مدرسة خاصة بمختلف برامجها وأنواعها في جميع المديريات التعليمية بمحافظات السلطنة، وذلك استعدادا للبدء في تطبيق نظام التصنيف بشكل رسمي.

وفي هذا الإطار أشار سليمان بن حمود الحراصي مستشار وزيرة التربية والتعليم للدراسات والبحوث، المكلف بإدارة مكتب تصنيف المدارس الخاصة بأن نظام تصنيف المدارس الخاصة يلقى كل الدعم والمتابعة المستمرة من قبل معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، وقد كانت لتوجيهاتها المستمرة الأثر الكبير في نجاح تجربة الفترة الأولى من المرحلة التجريبية للنظام الذي بدأ في العام الدراسي الماضي على عدد (30) مدرسة خاصة في جميع المديريات التعليمية بالمحافظات.

وتأتي الفترة الثانية من هذا النظام الذي تبدأ اليوم بتاريخ 16 فبراير وتستمر حتى تاريخ 23 ابريل القادم استمراراً لتلك الجهود المبذولة في هذا المجال.

وقد بدأت الوزارة استعدادها لتطبيق نظام التصنيف منذ وقت مبكر، وذلك من خلال تنفيذ عدد من البرامج التدريبية للمدارس الخاصة التي سيطبق عليها النظام، كما قام المكتب خلال الفترة القادمة بتدريب مجموعة من المقيمين الذين سيشاركون في عملية التصنيف.

وأشار سليمان الحراصي إلى أن المدارس التي سيبدأ اليوم تطبيق التصنيف عليها تم اختيارها بناء على رغبتها في تطوير مستوى أدائها والوصول إلى الجودة المنشودة في كافة مجالات العمل التربوي، مما ينعكس إيجابا على المستويات التحصيلية لأبنائنا الطلبة والطالبات.

كما سيقوم مكتب التصنيف بعد الزيارات التصنيفية بإعداد التقارير النهائية والمستويات التي حصلت عليها المدارس، إلا أنها لن يتم الإعلان عنها في الوقت الحاضر.

وأشارت بدرية بنت صالح الحمراشدية عضوة تصنيف المدارس الخاصة إلى أن وزارة التربية والتعليم ممثلة في مكتب تصنيف المدارس الخاصة تستعد للبدء في المرحلة التجريبية الثانية، وأن المدارس التي دخلت في هذه المرحلة التجريبية كانت قد اجتازت البرنامج التدريبي في الفترة من ١٤ الى ١٦ اكتوبر ٢٠١٩م، تم فيه تقديم أوراق عمل حول مجالات التصنيف وهي: القيادة والحوكمة، والبيئة المدرسية، والتعليم والتعلم، والصحة والسلامة والأمن، والقيم والمواطنة، والشراكة المجتمعية، والقدرة المالية للمدرسة.

كما قدم في البرنامج التدريبي ورقة عمل تناولت تفاصيل إجراءات التقييم الذاتي التي ستقوم به المدرسة قبل زيارة فريق التصنيف لها، وكذلك ورقة عن الزيارات التصنيفية التي سيقوم بها الفريق قبل زيارتهم للمدرسة، وأثناء الزيارة، وبعد الزيارة.

وقد سبق تصنيف هذه المدارس زيارات دعم ومساندة من قبل أعضاء مكتب التصنيف خلال الفترة من ٨ الى ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩م للوقوف على مدى استعدادها للتصنيف وتقديم الاستشارات التطويرية بالإضافة للإجابة عن استفسارات هذه المدارس من أجل الوصول إلى أعلى مستوى من الجودة في جميع المجالات السبعة لوثيقة التصنيف.