قائد البحرية السلطانية العمانية يستقبل قائد القوات الفرنسية في المحيط الهندي

استقبل اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح أمس اللواء ديدييه ماليتري قائد القوات الفرنسية في المحيط الهندي والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً.

وقد تم خلال المقابلة بحث أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات البحرية، كما تم تبادل الأحاديث الودية في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة العميد الركن بحري سلطان بن عبدالله العلوي مدير عام العمليات والخطط بالبحرية السلطانية العمانية، والملحق العسكري بسفارة الجمهورية الفرنسية بمسقط.

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