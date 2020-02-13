استعراض مجالات التعاون العسكري بين السلطنة وبريطانيا

استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني صباح أمس الفريق السير جون لوريمير المستشار الخاص لوزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط والوفد المرافق له.

في بداية المقابلة رحّب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بالضيف، من جانبه قدم الفريق السير جون لوريمير شكره وتقديره للسلطنة، مشيداً بمتانة التعاون والتنسيق الدائمين بين السلطنة والمملكة المتحدة الصديقة لاسيما في المجالات العسكرية بما يحقق الأهداف المرجوة، مؤكداً على استمرار توجه المملكة المتحدة لتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين، ومستعرضاً أهم الجوانب ذات الصلة، متمنياً أن تبقى عمان آمنة مستقرة تحت ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان القائد الأعلى ـ حفظه الله.

من جانبه أكد معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني على التزام السلطنة الثابت بتنمية جوانب العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، متمنياً للضيف دوام التوفيق.

حضر اللقاء سعادة السفير البريطاني المعتمد لدى السلطنة.

كما استقبل معالي السيد بدر بن سعود البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع صباح أمس بمكتبه بمعسكر بيت الفلج الفريق السير جون لوريمير المستشار الخاص لوزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط، الذي يزور السلطنة حالياً.

تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون العسكري بين البلدين الصديقين، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سعادة السفير البريطاني المعتمد لدى السلطنة، والوفد المرافق للضيف.

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