بحث التعاون حول عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بين السلطنة والولايات المتحدة الأميركية

استقبل معالي محمد بن ناصر الراسبي الأمين العام بوزارة الدفاع بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح أمس الفريق بحري جيمس مالوي قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً.

وقد رحب معاليه بالضيف الزائر الذي عبر عن شكره وتقديره للسلطنة، حيث تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية، واستعراض عدد من وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة عدد من كبار الضباط، والملحق العسكري بسفارة الولايات المتحدة الأميركية بمسقط، والوفد المرافق للضيف.

كما استقبل اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح أمس الفريق بحري جيمس مالوي قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية.

وقد رحب اللواء الركن بحري قائد البحرية السلطانية العمانية بالضيف، وتم خلال المقابلة بحث وجهات النظر في عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

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