هيماء ـ من مبارك الحرسوسي:

عقدت اللجنة المحلية لمسابقة التفوق الكشفي والإرشادي على كأس الكشاف الأعظم بتعليمية الوسطى للعام الدراسي (2019 /2020م) اجتماعاً لها لمناقشة استعدادات اللجنة والفرق الكشفية والإرشادية لمدارس المحافظة للتقييم الرئيسي على مستوى المحافظة وذلك خلال الفترة من 23 الى 25 مارس القادم.

ترأس الاجتماع محمد بن خلفان الكثيري وبحضور أعضاء اللجنة.

حيث تم مناقشة اكتمال السجلات الخاصة باللجنة وتوزيع المهام على الأعضاء للزيارات الميدانية وتفعيل دور الفرق الكشفية والإرشادية وفق وثيقة التقييم الرئيسية والعمل على تهيئة الوحدات الكشفية والإرشادية بمدارس المحافظة بوقت مبكر وذلك بعد معرفة فترة التقييم النهائي على مستوى السلطنة ليتنسى للجنة الوقوف على أولويات تطوير الوحدات الكشفية والإرشادية والوقوف على التحديات التي تواجهه الفرق وتذليلها وتقديم الدعم والمساندة لهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر لجنة مسابقة (الكشاف الأعظم) بالوسطى تناقش استعداداتها والفرق الكشفية والإرشادية لمدارس المحافظة للتقييم الرئيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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