بحث التعاون ووجهات النظر في عدد من الأمور بالمجالات البحرية

استقبل اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح أمس اللواء الركن بحري محمد جم أوكاي رئيس الأركان بقيادة الأسطول بجمهورية تركيا والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً.

وتم خلال المقابلة بحث وجهات النظر في عدد من الأمور المتعلقة بالمجالات البحرية بين البلدين الصديقين.

حضر المقابلة العميد الركن بحري ثابت بن محمود الزدجالي مدير عام الإدارة والمالية بقيادة البحرية السلطانية العمانية.

كما استقبل اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح أمس اللواء بيتر جيمس سبارك نائب الرئيس التنفيذي للمكتب الهيدروغرافي بالمملكة المتحدة الذي يزور السلطنة حالياً.

وقد رحب اللواء الركن بحري قائد البحرية السلطانية العمانية بالضيف، وتم خلال المقابلة بحث وجهات النظر في عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة العميد الركن بحري سلطان بن عبدالله العلوي مدير عام العمليات والخطط، وعدد من كبار ضباط البحرية السلطانية العمانية، وملحق الدفاع بسفارة المملكة المتحدة بمسقط.

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