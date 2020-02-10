اتفاقية لتمويل شراء لوازم طبية لقسم جراحة العظام بمستشفى خولة

وقعت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة لمستشفى خولة صباح أمس اتفاقية بين شركة (سي سي اينرجي ديفالوبمنت) والمديرية العامة لمستشفى خولة لتمويل شراء (لوازم طبية لقسم جراحة العظام)، والتي ستسهم برفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وتطوير أسلوب العمل، وذلك بحضور عدد من مسؤولي المستشفى، بالإضافة إلى عدد من رؤساء القطاعات بشركة (سي سي اينرجي ديفالوبمنت).

وقام بالتوقيع نيابة عن وزارة الصحة الدكتور عبدالله بن محمد الحارثي المدير العام لمستشفى خولة، وعن شركة (سي سي اينرجي ديفالوبمنت) مديرها العام والتر سيمبسون.

وقد أكد الدكتور عبدالله بن حمود الحارثي مدير عام مستشفى خولة على أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لخدمة الصالح العام، مشيداً بالمبادرة الطبية التي قدمتها الشركة لتمويل وشراء لوازم طبية لقسم جراحة العظام.

من جانبه قال والتر سيمبسون مدير شركة (سي سي اينرجي ديفالوبمنت): إن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بالمسؤولية الاجتماعية ودعم مختلف أنشطتها ومن هذا المنطلق ارتأت الشركة العمل على المساهمة الفاعلة في القطاع الصحي، وجاء هذا المشروع كخطوة لدعم مستشفى خولة أحد أكبر المستشفيات المرجعية بالسلطنة.

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