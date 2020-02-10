المؤتمر الدولي الأول حول التعليم والتعلم في التعليم العالي تبدأ اليوم أعماله بجامعة السلطان قابوس

تبدأ اليوم (الاثنين) في جامعة السلطان قابوس فعاليات المؤتمر الأول حول التعليم والتعلم في التعليم العالي تحت عنوان:(إعادة تصور التدريس لتحقيق أقصى قدر من التعلم الطلابي) والذي يستمر خلال الفترة من 9 الى 12 فبراير الجاري.

ويسعى المؤتمر ـ الذي يرعى افتتاحه معالي حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية ـ إلى إيجاد فرص للنقاش بين المختصين والباحثين والأكاديميين الذين يجتهدون في رفع مستوى التعلم عند الطلبة من خلال تقديم خبرات تعليمية أفضل وبما يضمن حصولهم على مخرجات طلابية تتصف بسمات تساعدهم بأن يكونوا منتجين وفاعلين لأنفسهم ولمجتمعاتهم.

حيث يضم المؤتمر عددًا من الباحثين والمتخصصين في مجال التعليم والتعلم في التعليم العالي الذين يقدمون خلاصة تجاربهم وأبحاثهم في رفع مستوى التعلم الطلابي من خلال عدة محاور ذات تأثير مباشر وغير مباشر على أداء الطلبة وعلى نوعية المخرجات التي تسعى مؤسسات التعليم العالي إلى الحصول عليها.

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