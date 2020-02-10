مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية يستقبل وفد المجلس الوطني للعلاقات العربية ـ الأميركية

مسقط ـ العمانية:

استقبل معالي عبدالعزيز بن محمد الرواس مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية بمكتبه صباح أمس وفد المجلس الوطني للعلاقات العربية الأميركية الذي يزور السلطنة حالياً.

تم خلال المقابلة استعراض العلاقات العُمانية ـ الأميركية وسبل تطويرها لما يخدم البلدين الصديقين.

وقد اطلع معالي المستشار الحضور على سياسة السلطنة التنموية التي عمت ربوع عُمان بتضاريسها المختلفة وحققت الإنجازات المتنوعة في المجالات التنموية المتعددة ودور السلطنة في حفظ الأمن والسلام الإقليمي والدولي بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

وقد أعرب الحضور عن إعجابهم الكبير بما حققته عُمان من إنجازات في شتى المجالات وتمنّوا لعُمان استمرار التقدم والازدهار تحت قيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه.

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