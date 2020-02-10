برنامج تدريبي على المنصة التفاعلية لأمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

بدأت صباح أمس بمركز التدريب الرئيسي بوزارة التربية والتعليم أعمال البرنامج التدريبي على المنصة التفاعلية لأمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).

استهدف البرنامج العاملين في الأمانة العامة للجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، وتهدف المنصة التفاعلية إلى توثيق الصلات بين المنظمة والمؤسسات المختلفة العاملة في مجال التربية والثقافة والعلوم وتمكينها من ايصال رسالة المنظمة ورؤيتها لمختلف الشرائح، كما تسعى المنصة إلى تعزيز دور اللجان الوطنية العربية في إبراز مهامها على مستوى اللجان الوطنية العربية والتفاعل فيما بينها.

بدأت أعمال الحلقة بورقة عمل قدمها الأستاذ الدكتور فؤاد محمودي أمين المجلس التنفيذي والمؤتمر العام لمنظمة الألكسو للتعريف بالمنظمة وهيكلها التنظيمي، أكدّ فيها بأن هذه المنصة هي نتاج مقترحات الدول الأعضاء بالمنظمة للعام (2019 ـ 2020)، وهي عبارة عن فضاء إلكتروني يجمع كل الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية بالإضافة إلى الأكادميين والمهتميين بمجالات عمل المنظمة واختصاصاتها، كما تعمل على إبراز جهود الإدارات الفنية والمراكز الخارجية التابعة لمنظمة الألكسو، واللجان الوطنية العربية، للاستفادة من الخبرات والكفاءة والتجارب الناجحة على مستوى الخليج 365 العربي المتعلقة بمجالات عمل المنظمة واختصاصاتها، كما تعمل أيضاً على تفعيل العمل العربي المشترك بأدوات تكنولوجية حديثة بأقل الجهود والتكاليف.

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