مدارس السلطنة تستقبل أكثر من 633 ألف طالب وطالبة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني

يبدأ صباح اليوم طلبة السلطنة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي (2019 /2020)، ويُقدَّر أن يبلغ عدد طلاب المدارس الحكومية في هذا العام الدراسي ستمائة وثلاثة وثلاثين ألفاً وثمانمائة وستين طالبًا وطالبةً، منهم ثلاثمائة وتسعة عشر ألفاً واثنان وتسعون طالبًا، وثلاثمائة وأربعة عشر ألفاً وسبعمائة وثمانٍ وستون طالبة، ينتظمون للدراسة في ألفٍ ومائة وثلاث وستين مدرسة.

ومن المتوقع أن يصل عدد مدارس التعليم الأساسي إلى ألف وخمس مدارس، أما عدد مدارس الصفوف من (10 ــ 12) فبلغ تسعاً وتسعين مدرسة، وبلغ عدد مدارس الصفين (11 ـ 12) ثماني عشرة مدرسةً.

كما يتوقع أن يصل عدد المعلمين هذا العام إلى ستة وخمسين ألفًا وسبعمائة وتسعة وأربعين معلمًا ومعلمةً، بينما يُقدَّر عدد الإداريين والفنيين بالمدارس إحدى عشر ألفاً ومائتان وتسعة وتسعون إداريًّا وفنيًّا.

ويصل عدد المدارس التي ستعمل بالفترة الصباحية إلى ألف ومائة واثنتين وعشرين مدرسةً، وتمثل ما نسبته (96%)، في حين لن يزيد عدد المدارس التي ستعمل بالفترة المسائية عن احدى وأربعين مدرسة تُمثِّل ما نسبته (4%)، ويبلغ عدد الطلاب الذين يتلقون تعليمهم بالفترة الصباحية ستمائة وثلاثة عشر ألفًا وثلاثة وأربعين طالبًا وطالبةً، فيما يبلغ عدد الطلاب الذين يتلقون تعليمهم بالفترة المسائية عشرين ألفًا وثمانمائة وسبعة عشر طالبًا وطالبةً.